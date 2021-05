Ρωσία: Ένοπλη επίθεση με νεκρούς σε σχολείο - Συνελήφθη ένας ύποπτος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.00

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα σε σχολείο της πόλης Καζάν της κεντρικής Ρωσίας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS που επικαλείται ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του προέδρου του Ταταρστάν. Νωρίτερα τα ρωσικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για 11 νεκρούς.

Σύμφωνα με το Ria, δύο παιδιά σκοτώθηκαν όταν πήδηξαν από τον τρίτο όροφο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που επικαλείται το TASS, ο δράστης - ο 19χρονος Ilnaz Galyaviev - ενήργησε μόνος του και συνελήφθη. Σημειώνεται πως είχε σημειωθεί και μία έκρηξη στο σχολείο.

Νωρίτερα, τα ρωσικά ΜΜΕ έγραφαν πως υπήρχαν δύο δράστες, με τον έναν να έχει συλληφθεί και τον δεύτερο να σκοτώθηκε, ωστόσο οι πληροφορίες για δεύτερο δράστη διαψεύστηκαν αργότερα από το γραφείο Τύπου του προέδρου του Ταταρστάν.

21 ασθενοφόρα έχουν μεταβεί στην περιοχή ενώ στο σημείο βρίσκονται και ψυχολόγοι που προσφέρουν υποστήριξη σε παιδιά.

#BREAKING : In #Kazan two unidentified people opened fire on school killing nine people and injuring ten others. One of the shooter has already been detained while the security forces has blocked the second shooter on the fourth floor of the school, and the arrest is underway. pic.twitter.com/fFTJX1kUP9