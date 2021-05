Ρουκέτες από τη Γάζα έπληξαν την Ιερουσαλήμ - Απάντηση κατά της Χαμάς από τις ισραηλινές δυνάμεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.59

Σειρήνες προειδοποίησης για εκτόξευση ρουκετών ήχησαν το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ και ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελεσίγραφου που εξέδωσε η Χαμάς καλώντας το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Αλ Ακσά.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση λέγοντας ότι ήταν "απάντηση στα [ισραηλινά] εγκλήματα και την επιθετικότητα κατά της ιερής πόλης και την παρενόχληση του λαού μας στο Σέιχ Τζάρα και στο τέμενος Αλ Ακσά και αυτό είναι ένα μήνυμα που ο εχθρός πρέπει να καταλάβει καλά".

Σύμφωνα με αναφορές του Channel 12, ένα ακατοίκητο κτίριο σε προάστιο της Ιερουσαλήμ χτυπήθηκε από ρουκέτα και ξέσπασε πυρκαγιά, αν και δεν είναι σαφές αν αυτό οφείλεται στο ότι προσγειώθηκε εκεί η ρουκέτα ή σε θραύσματα.

Ένας αντιαρματικός πύραυλος έπληξε επίσης ένα αυτοκίνητο κοντά στο Σντερότ και δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύτηκαν σε κοινότητες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων του Σντερότ και του Ασκέλον.

Israeli civilians in Jerusalem are running to take cover as Hamas fired rockets towards our capital.



