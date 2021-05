Ντερ Λάιεν: Έκλεισε η συμφωνία για αγορά έξτρα 1,8 δισ. δόσεων του εμβολίου BioNTech/Pfizer

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:25

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας της ΕΕ με την BioNTech/Pfizer για την προμήθεια 1,8 έξτρα δόσεων του εμβολίου για τον κορονοϊό, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με το AFP, η κυρία ντερ Λάιεν ανέφερε σε μήνυμα της στο Twetter ότι "είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ενέκρινε το συμβόλαιο, το οποίο διασφαλίζει 900 εκατ. δόσεις (με οψιόν αγοράς πρόσθετων 900 εκατ. δόσεων) από το εμβόλιο της ΒioNTech/Pfizer για την περίοδο 2021-2023.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία βρίσκεται στην Πορτογαλία για την άτυπη σύσκεψη των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, συμπλήρωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα συμβόλαια για την απόκτηση εμβολίων, καθώς και άλλες τεχνολογίες εμβολίων.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.