Κρίση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο, ματαίωσαν το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ και ζητούν αποχώρηση των Αμερικανών ιδιοκτητών

Οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετώπισαν σήμερα τις έντονες διαμαρτυρίες των οπαδών της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι εισέβαλαν στο στάδιο Ολντ Τράφορντ για να εκφράσουν την οργή τους για το αποτυχημένο σχέδιο δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Super League, ματαιώνοντας το παιχνίδι με την - επίσης αμερικανικής ιδιοκτησίας - Λίβερπουλ και απαιτώντας αλλαγή ιδιοκτησίας.

Δεκάδες οπαδοί εισήλθαν στο γήπεδο με καπνογόνα φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στην οικογένεια Glazer, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, ενώ ένας οπαδός "έκλεψε" το σημαιάκι του κόρνερ.

LOOK: Manchester United supporters gathered outside of Old Trafford stadium, delaying Sunday’s game against Liverpool.



Fans demanded the Glazer family sells the club https://t.co/spUK2JdrsX#GlazersOut #MUFC pic.twitter.com/3vlY2gZev0