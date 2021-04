Pfizer: Κατέθεσε αίτημα στον ΕΜΑ για επέκταση των εμβολιασμών σε εφήβους 12-15 ετών

Αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για έγκριση του εμβολίου της και για τις ηλικίες από 12 έως 15 ετών κατέθεσε σήμερα η Pfizer, όπως έκανε γνωστό ο εκτελεστικός διευθυντής της, Αλμπέρ Μπουρλά.

Ο ΕΜΑ έχει δώσει ήδη έγκριση για εμβολιασμό των ατόμων από 16 ετών και άνω με το σκεύασμα των Pfizer/BioNTech στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο οι κλινικές δοκιμές σε νεότερες ηλικίες, σε δείγμα άνω των 2.250 ατόμων, έδειξαν ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για το εμβόλιο και στην πρώιμη εφηβεία.

Σε ανάρτησή του ο Αλ. Μπουρλά ανέφερε: "Συμμεριζόμαστε την επιτακτική ανάγκη να επεκταθεί η έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για χορήγηση και σε νεότερες ηλικιακές ομάδες. Σήμερα, με υπερηφάνεια, καταθέσαμε αίτημα στον ΕΜΑ για επέκταση της άδειας για τους εφήβους από 12 έως 15 ετών".

We share the urgency to expand the authorization of the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine to include younger populations. Today we proudly submitted a request to @EMA_News to extend the Conditional Marketing Authorization for adolescents ages 12 to 15.