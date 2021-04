Ισραήλ: Τουλάχιστον 45 νεκροί στο ποδοπάτημα στο Όρος Μερόν

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:29

Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Συνολικά στη συγκεκριμένη γιορτή συμμετείχαν 10.000 άτομα.

Σύμφωνα με το Reuters μάρτυρες ανέφεραν πως οι άνθρωποι είτε έπαθαν ασφυξία είτε ποδοπατήθηκαν σε έναν στενό διάδρομο πλάτους περίπου τριών μέτρων. Το πλήθος γέμισε την πλαγιά του Όρους Μερόν σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις να διατηρήσουν την κοινωνική απόσταση λόγω του κορονοϊού. Οι πληροφορίες λένε πως μεταξύ των θυμάτων είναι και παιδιά.

Terrible morning in #israel after a stampede at Meron. Worshippers were crushed to death. Many questions to ask the organizers and the authorities but for the moment we mourn the dead and we pray for the injured pic.twitter.com/RVPIPizZND