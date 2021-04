Κόσοβο: "Όχι" του πρωθυπουργού σε συνομιλίες - "Στα ονειρά σας η αναγνώριση του Κοσόβου", λέει ο Βούτσιτς

Μία ημέρα μετά την συνεννόηση στις Βρυξέλες μεταξύ του προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ να ξεκινήσει στις 11 Μαΐου νέος γύρος διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας, ο πρωθυπουργός του Κοσόβου 'Αλμπιν Κούρτι δήλωσε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει.

"Εγώ δεν θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες στις 11 Μαΐου. Ο μελλοντικός διάλογος με την Σερβία πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος και να βασίζεται σε αρχές. Το Βελιγράδι θα πρέπει πρώτα να αντικρίσει το παρελθόν του. […] Πρέπει να αποστασιοποιηθεί από το καθεστώς Μιλόσεβιτς και να μην προσπαθεί να πετύχει παλιούς στόχους με νέα μέσα" δήλωσε, σήμερα, από τις Βρυξέλλες ο Κούρτι κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του στο Βέλγιο. Η αναφορά του πρωθυπουργού του Κοσόβου σε "νέα μέσα" αφορά προφανώς το non paper που είδε, χθες, το φως της δημοσιότητας σε εφημερίδα της Πρίστινας και που παρουσιάζεται ως κοινή γάλλο-γερμανική πρόταση. Σύμφωνα με το non paper αυτό προτείνεται: Η Σερβία και το Κόσοβο να σεβαστούν, αμοιβαία, την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία, το Βόρειο Κόσοβο - όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία - να αποκτήσει αυτονομία και η πόλη Μιτρόβιτσα να αποτελέσει κοινή οικονομική ζώνη ενώ για την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία προβλέπεται ειδικό καθεστώς.

Οι πρεσβείες της Γαλλίας και της Γερμανίας διέψευσαν ότι το σχετικό non paper αποτελεί κοινή πρόταση των χωρών τους. Η πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι και ο πρωθυπουργός 'Αλμπιν Κούρτι πιστεύουν ότι πίσω απ όλα τα non paper που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται το Βελιγράδι το οποίο προσπαθεί, με διάφορους τρόπους, να προωθήσει λύση που θα ευνοεί την Σερβία. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αν και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στο φερόμενο ως γαλλο-γερμανική πρόταση non paper, ανέφερε ότι για την Σερβία δεν είναι αποδεκτό. Απαντώντας δε στις καταγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του Κοσόβου ότι αυτός είναι ο εμπνευστής του non paper διεμήνυσε: "Εάν πιστεύουν ότι η Σερβία θα αναγνωρίσει το Κόσοβο όπως αναφέρεται σ' αυτό το έγγραφο τότε έχω να τους πω ότι ούτε στα όνειρα τους δεν θα το δουν αυτό, πόσο μάλλον να το έχουμε εμείς συντάξει".