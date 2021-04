Με χρηματοδότηση EE η ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου από Βελιγράδι ως τα σύνορα με Β. Μακεδονία

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς διεξήγαγε, σήμερα στις Βρυξέλλες, συζητήσεις εφ΄ όλης της ύλης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας από την συνάντηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αφού έλαβε την δέσμευση της ότι η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο μέρος των εργασιών ανακατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου από το Βελιγράδι μέχρι τα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Ζοζέπ Μπορέλ, ο πρόεδρος της Σερβίας χαρακτήρισε έργο υψίστης σημασίας τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου διότι όπως ανέφερε η Σερβία θα αποτελέσει κόμβο για την σύνδεση της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης με την Βιέννη και το Μόναχο. Ο πρόεδρος της Σερβίας ανέφερε ότι το ποσοστό χρηματοδότησης του έργου από ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να φτάσει και το 50%. Ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφερόμενος στο θέμα δήλωσε ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να βοηθήσει για την υλοποίηση του έργου επισημαίνοντας ότι αυτό θα αλλάξει την οπτική και την αντίληψη των πολιτών της Σερβίας για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. "Δικαιολογημένα ο πρόεδρος Βούτσιτς αποδίδει μεγάλη σημασία στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου μέχρι την Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα δήλωσε, επίσης, ότι είναι έτοιμη να το υποστηρίξει. Αυτά είναι καλά νέα και η ΕΕ θα προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες για την υλοποίηση αυτού του έργου" τόνισε στην συνέντευξη Τύπου ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Τα δύσκολα θέματα για τον Βούτσιτς στις Βρυξέλλες ήταν οι μεταρρυθμίσεις για την δημιουργία κράτους δικαίου, την διασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου και κυρίως η εναρμόνιση της σερβικής εξωτερικής πολιτικής με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα δύο πρώτα θέματα ο Βούτσιτς υποσχέθηκε ότι θα καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις και να αρθούν οι αιτιάσεις της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης και ελευθερίας του λόγου. Προβληματισμένος εμφανίστηκε για την εξωτερική πολιτική με δεδομένο ότι η Σερβία έχει διαφορετική ατζέντα στις σχέσεις της με την Ρωσία και την Κίνα. "Περιμένω να έχουμε δυσκολίες σ αυτό το θέμα, αλλά δεσμευτήκαμε και είμαστε αποφασισμένοι να αυξήσουμε το επίπεδο εναρμόνισης της εξωτερικής πολιτικής μας με τις διακηρύξεις της ΕΕ και δεν το κρύβω, θα υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις λόγω της δύσκολης θέσης μας" δήλωσε ο Βούτσιτς. Ο Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε ότι κάθε χώρα που φιλοδοξεί να καταστεί μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας πρέπει να αποδείξει ότι ακολουθεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο ζήτημα του Κοσόβου συμφωνήθηκε η επανεκκίνηση των διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας, πιθανότατα στις 11 Μαΐου, με στόχο την ανεύρεση συμβιβαστικής βιώσιμης λύσης.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο Ζοζέπ Μπορέλ σε ερώτηση δημοσιογράφου για το non paper που φέρεται να έστειλε ο Σλοβένος πρωθυπουργός Γιάνεζ Γιάνσα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ και με το οποίο προτείνει "την αναδιανομή των εδαφών στα Βαλκάνια για να τερματιστούν οι διενέξεις και οι συγκρούσεις" ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο του. "Έχω ακούσει γι αυτό αλλά δεν το έχω λάβει. Πάντως όσο παραμένει non paper δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο" δήλωσε ο Μπορέλ και επανέλαβε ότι η ΕΕ υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και των άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Βούτσιτς επίσης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι για το non paper και τόνισε επίσης ότι η Σερβία υποστηρίζει της εδαφική ακεραιότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Στο non paper αυτό, του οποίου η ύπαρξη δεν έχει επιβεβαιωθεί αλλά ούτε διαψευσθεί από τις Βρυξέλλες, προτείνεται η προσχώρηση εδαφών της Βοσνίας στην Σερβία, η δημιουργία μικρού μουσουλμανικού κράτους στην Βοσνία και η προσάρτηση του Κοσόβου και εδαφών της Βόρειας Μακεδονίας στην Αλβανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ