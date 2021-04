Nestle: Επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά της The Bountiful Company

Η ελβετική εταιρεία τροφίμων Nestle επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του συνόλου ή μέρους της The Bountiful Company.

Η εταιρεία που παρασκευάζει τις βιταμίνες Nature’s Bounty, έχει την στήριξη της KKR & Co,. και σχεδίαζε την δημόσια εγγραφή της εταιρείας στις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση της Nestle έρχεται μετά τη σπέκουλα στα ΜΜΕ για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συμφωνίας, με τη The Wall Street Journal να αναφέρει ότι η Nestle εξετάζει μια συμφωνία (μονοψήφιου αριθμου δισ. Δολαρίων) για την The Bountiful Co.