Μπιλ Γκέιτς για πανδημία: Στα τέλη του 2022 η επιστροφή στην κανονικότητα

Στα τέλη του 2022 εκτίμησε ο Μπιλ Γκέιτς πως θα επέλθει η "επιστροφή στην κανονικότητα", καθώς θα είναι διαθέσιμα περισσότερα εμβόλια για την καταπολέμηση της covid-19.

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο SkyNews, ο συνιδρυτής της Microsoft τόνισε πως η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα εξαρτάται από τα εμβόλια.

"Υπάρχουν ακόμη κάποια ερωτήματα αναφορικά με το πόσο ευρεία θα είναι η χρήση του εμβολίου της Johnson & Johnson, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα επωφεληθούν κάποιες από τις πλουσιότερες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία και ακόμη και φέτος το καλοκαίρι θα ανεβάσουν σε πολύ υψηλά νούμερα τα ποσοστά των εμβολιασμένων κι έτσι θα απελευθερωθούν δόσεις εμβολίων για να φθάσουν σ’ ολόκληρο τον κόσμο στα τέλη του 2021 και το 2022", τόνισε ο Μπιλ Γκέιτς

Όπως τόνισε, "έτσι δεν θα έχουμε εξαλείψει εντελώς τη νόσο, αλλά θα έχουμε καταφέρει να την περιορίσουμε σε πολύ μικρά νούμερα μέχρι τα τέλη του 2022".

Ο 65χρονος Αμερικανός δισεκατομμυριούχος προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες είναι "ύψιστη προτεραιότητα" και εξέφρασε την ανησυχία του μήπως ξεχαστεί ο εφιάλτης που βιώνουμε σήμερα, όπως είχε συμβεί και με τον ιό του Έμπολα.

"Είναι σαφές ότι με την κατανόηση των μεταλλάξεων των ιών και του πόσο γρήγορα μπορούν να κινηθούν οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές, όταν επανεμφανιστεί ένα τέτοιο θέμα, θα είμαστε πολύ πιο έξυπνοι την επόμενη φορά", τόνισε για να προσθέσει πως δεν επενδύθηκαν αρκετοί πόροι για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων.

"Ελπίζω, λοιπόν, να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να επενδύσουμε και να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία", υπογράμμισε.

"Over the balance of the year, the US, the UK and others will be able to make sure that the vaccines are now going to the developing countries."@BillGates speaks about the need for richer countries to share #COVID19 vaccines.



More from #Ridge here: https://t.co/0Ev8AFcXK5 pic.twitter.com/hSZKiK21Uz