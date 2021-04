Ισραήλ: Αποτελεσματικό το εμβόλιο Pfizer/BioNTech και στους ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19 είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη συμπτωματικής και σοβαρής λοίμωξης στους ανθρώπους με ορισμένες χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες, σύμφωνα με μια μεγάλη ισραηλινή επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές του Clalit, του μεγαλύτερου οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας στο Ισραήλ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "The New England Journal of Medicine", σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ανάλυση έδειξε ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο εμφάνισε αποτελεσματικότητα 80% έναντι της λοίμωξης Covid-19 με συμπτώματα στους ανθρώπους με καρδιακή ή χρόνια νεφρική νόσο, 86% στους ανθρώπους με διαβήτη τύπου 2, 75% σε εκείνους με εγκεφαλοαγγειακή νόσο και 84% σε όσους πάσχουν από ανοσοεπάρκεια (ανεπαρκής λειτουργία και απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος).

Στους εμβολιασμένους που είχαν τουλάχιστον τρία χρόνια προβλήματα υγεία ή παράγοντες κινδύνου, το εμβόλιο ήταν 88% αποτελεσματικό στην πρόληψη της νόσου Covid-19 με συμπτώματα. Ήταν επίσης πάνω από 90% στην πρόληψη βαριάς Covid-19 στους διαβητικούς και καρδιοπαθείς.

Η αποτελεσματικότητα ήταν μεν μικρότερη από 95% που είχε εμφανίσει στο γενικό πληθυσμό το εν λόγω εμβόλιο στις κλινικές δοκιμές του πέρυσι, αλλά παρόλα αυτά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα στα άτομα με χρόνιες παθήσεις. "Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς δείχνουν ότι οι περισσότερες περιπτώσεις Covid-19 θα προληφθούν ακόμη και στους ηλικιωμένους και στους χρονίως πάσχοντες", δήλωσε ο δρ Ραν Μπάλιτσερ του Clalit.

Διαβάστε εδώ την επιστημονική δημοσίευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ