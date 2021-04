EMA για εμβόλιο Astrazeneca: Τα οφέλη εξακολουθούν να υπερτερούν των κινδύνων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) διαβεβαιώνει, μετά από επαναξιολόγηση του σκευάσματος της AstraZeneca, ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι ασφαλές και τα οφέλη του εξακολουθούν να υπερτερούν των κινδύνων.

Ο ΕΜΑ προτρέπει να χορηγείται η δεύτερη δόση του εμβολίου σε διάστημα από 4 έως 12 εβδομάδες μετά την πρώτη. και τονίζει πως "τα θρομβοεμβολικά επεισόδια συγκαταλέγονται στις σπάνιες παρενέργειες".

"Η εργασία που παρουσιάστηκε σήμερα εντάσει τα πολύ σπάνια περιστατικά θρομβώσεων στο πλαίσιο των covid-19 νοσηλειών, των εισαγωγών στις ΜΕΘ και των θανάτων που αποτράπηκαν", τονίζεται.

Peter Arlett, Head of Data Analytics and Methods: "The benefits of AstraZeneca vaccine outweigh the risks. The work introduced today puts the very rare blood clots into the context of #COVID19 hospitalisations prevented, intensive-care admissions prevented and deaths prevented.”