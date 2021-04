Βρετανία: Ανοίγει εκ νέου ο σταθμός τρένου London Bridge καθώς είχε εκκενωθεί για λίγο λόγω ύποπτου αντικειμένου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.57

Ανοίγει εκ νέου ο ο σταθμός Γέφυρα του Λονδίνου (London Bridge) στο Λονδίνο, ο οποίος είχε εκκενωθεί πριν λίγο λόγω ύποπτου αντικειμένου, καθώς σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών (BTP), το αντικείμενο κρίθηκε ως μη ύποπτο.

Specialist officers have now assessed the item as non suspicious, and the station will be reopening.



We always take these reports seriously. Text us on 61016 if you ever have any concerns while travelling📱 https://t.co/sOojtd49pU