Πέντε τραυματίες από μια επίθεση με μαχαίρι μέσα σε ένα τέμενος στα Τίρανα

Πέντε άνθρωποι που προσεύχονταν μέσα σε ένα τέμενος στα Τίρανα μαχαιρώθηκαν σήμερα από έναν άνδρα ο οποίος συνελήφθη, ανέφερε η αστυνομία.

Είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται μια επίθεση σε έναν χώρο λατρείας στην μικρή βαλκανική χώρα με έντονη θρησκευτική ανεκτικότητα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης, τα οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Ο 34χρονος φερόμενος δράστης εισέβαλε στο τέμενος στο κέντρο της πρωτεύουσας περίπου στις 14:30, τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας) και επιτέθηκε σε πέντε άτομα που προσεύχονταν εκεί, υπογράμμισε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

