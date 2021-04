Στα 465 εκατ. δολ. το κόστος για την πρώτη σεζόν της σειράς "Lord of the Rings"

Η πρώτη σεζόν της σειράς "Lord of the Rings" από την Amazon θα κοστίσει 465 εκατ. δολ., ενώ ολόκληρη η παραγωγή θα ανέλθει σε 1 δισ. δολ.

Σύμφωνα με το businessinsider.com, οι πληροφορίες για το κόστος της παραγωγής έγιναν γνωστές από μέσα ενημέρωσης της Νέας Ζηλανδίας, όπου θα γυριστεί η σειρά, η οποία θα αποτελείται από πέντε σεζόν. Σε επικοινωνία του businessinsider με την Amazon, η εταιρεία δήλωσε πως όσα στοιχεια έγιναν γνωστά, αληθεύουν.

Συγκριτικά, κάθε σεζόν του επιτυχημένου σόου του HBO "Game of Thrones" κόστισε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, περισσότερο από τέσσερις φορές λιγότερο από ό,τι θα κοστίσει η πρώτη σεζόν του "Lord of the Rings" της Amazon. Ωστόσο, οι μελλοντικές σεζόν της τηλεοπτικής σειράς θα μπορούσαν να κοστίσουν λιγότερο, καθώς περισσότερα κόστη περιλαμβάνονται στα αρχικά στάδια της παραγωγής.

Η Amazon αγόρασε τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το "Lord of the Rings" έναντι 250 εκατ. δολ. το 2017. Η νέα σειρά θα λαμβάνει χώρα χιλιάδες χρόνια πριν από τις ιστορίες που είδαμε στα μυθιστορήματα και τις ταινίες "The Hobbit" και "Lord of the Rings". Η σειρά θα περιλαμβάνει τόσο "γνωστούς όσο και νέους" χαρακτήρες, καθώς και "τον καλύτερο μοχθηρό χαρακτήρα που δημιουργήθηκε από την πένα του συγγραφέα Τόλκιν", σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή που έδωσε στη δημοσιότητα η Amazon.

Η παραγωγή έχει ξεκινήσει ήδη και σύμφωνα με πληροφορίες ο στόχος είναι η πρώτη σεζόν να ξεκινήσει να προβάλλεται το 2021.