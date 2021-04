Μέρκελ, Μακρόν, Ζελένσκι ζητούν απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία

Να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα σύνορα με την Ουκρανία κάλεσαν τη Μόσχα ο Εμανουέλ Μακρόν και η Άνγκελα Μέρκελ, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, μετά από συνομιλίες που είχαν σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να επιτευχθεί "αποκλιμάκωση" στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε να πραγματοποιηθεί Σύνοδο Κορυφής με τη συμμετοχή της Γερμανίδας καγκελάριου, του Γάλλου προέδρου και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι τρεις ηγέτες, στην τηλεδιάσκεψη που είχαν, "μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους όσον αφορά την αύξηση των ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία και στην παρανόμως προσαρτημένη Κριμαία" και παράλληλα ζήτησαν να αποσυρθούν οι Ρώσοι στρατιώτες, όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γερμανική καγκελαρία.

Μέρκελ και Μακρόν επανέλαβαν ότι στηρίζουν "την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας" αλλά και ότι θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή των Συμφωνιών του Μινσκ "και από τις δύο πλευρές". Διαβεβαίωσαν επίσης ότι "θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο του σχήματος της Νορμανδίας", δηλαδή της τετραμερούς, με τη συμμετοχή και της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος για τετραμερείς συνομιλίες στις οποίες θα συμμετέχει και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως είπε, πιστεύει ότι είναι εφικτό να υπάρξουν ειρηνευτικές συνομιλίες και ότι μια ξεχωριστή σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Αμερικανού ομολόγου του, του Τζο Μπάιντεν, θα βοηθούσε να επιλυθούν ορισμένα ζητήματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ελπίζει να αναβιώσει και πάλι η εκεχειρία στην ανατολική Ουκρανία, από την επόμενη εβδομάδα.

"Αναμένουμε μια αναβίωση (της κατάπαυσης του πυρός) μετά τη συνεδρίαση των συμβούλων" των ηγετών της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας που είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα, είπε στους δημοσιογράφους ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις συγκρούσεις μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων και των φιλορώσων αυτονομιστών που έχουν ενταθεί από τις αρχές του έτους.

