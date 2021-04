Bloomberg: Η βία στη Βόρεια Ιρλανδία "αναβάλλει" τη νομική προσφυγή της ΕΕ κατά της Βρετανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αναβάλει τη νομική προσφυγή της κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για την παραβίαση εκ μέρους του δεύτερου του Πρωτοκόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία της Συμφωνίας για το Brexit, σύμφωνα με δύο πηγές του πρακτορείου Bloomberg.

Η αναβολή έρχεται εν μέσω ενός πρωτοφανούς τα τελευταία 20 χρόνια κύματος βίας στη βρετανική επαρχία στο νησί της Ιρλανδίας.

Το Η.Β. έδωσε μονομετώς παράταση στον εαυτό του όσον αφορά την εφαρμογή ελέγχων σε ορισμένα προϊόντα που μεταφέρονται από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι έλεγχοι αυτοί είναι απαραίτητοι και προβλέπονται στη συμφωνία για το Brexit, προκειμένου η βρετανική Βόρεια Ιρλανδία να έχει ανοικτά σύνορα με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, μέλος της ΕΕ και άρα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης.

Τα ανοικτά σύνορα στην Ιρλανδία αποτελούν σημείο - "κλειδί" της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής του 1998, που διατηρεί μεν τη Β. Ιρλανδία υπό βρετανικό έλεγχο, αλλά εξαφάνισε και κάθε ορατό σύνορο με το υπόλοιπο νησί.

Ο αρχικός σχεδίασμός ήταν η νομική δράση να προχωρήσει περί τις 15 Απριλίου, ωστόσο πλέον η Κομισιόν αναζητεί φόρμουλα για λύση από κοινού με το Ην. Βασίλειο.

Οι φιλοβρετανοί προτεστάντες ενωτικοί στη Β. Ιρλανδία διαμαρτύρονται για τη συμφωνία του Brexit, θεωρώντας ότι τους αποκόπτει από τη Βρετανία. Στις συγκρούσεις με την αστυνομία, τουλάχιστον 70 Βορειοϊρλανδοί αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Οι προτάσεις που έχει παρουσιάσει ως τώρα η Βρετανία δεν ικανοποιούν την ΕΕ, ωστόσο οι Βρυξέλλες δεν θέλουν προς το παρόν να ρίξουν λάδι στη φωτιά, όπως σημείωσαν οι πηγές του πρακτορείου Bloomberg.

Μολονότι, ως τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, η Β. Ιρλανδία δεν αποτελεί μέρος ούτε της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ούτε της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ, πρακτικά είναι υποχρεωμένη, για να διατηρεί ανοιχτά σύνορα με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, να τηρεί σε μεγάλο βαθμό τους κανόνες και των δύο, όντας σε μια υβριδική κατάσταση.