Αξιωματούχος EMA: Υπάρχει σύνδεση του εμβολίου AstraZeneca με θρομβώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.18

Ανώτερος αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) αναφέρει σε συνέντευξή του, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα, ότι πράγματι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca και ορισμένων περιστατικών θρομβώσεων.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής για τον κλάδο των εμβολίων του EMA, Marco Cavaleri, στην ιταλική εφημερίδα "Il Messaggero":

"Κατά την άποψή μου, μπορούμε τώρα να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει κάποια σύνδεση με το εμβόλιο", μολονότι δεν είναι ξεκάθαρο ποια ακριβώς είναι. Ο Ιταλός αξιωματούχος του ευρωπαϊκού οργανισμού υπονόησε ότι η σχετική επιβεβαίωση θα γίνει εντός της ημέρας και κεντρικά από τον οργανισμό.

#BREAKING European Medicines Agency (EMA) top official says there is link between AstraZeneca Covid vaccine and blood clots, but cause not clear pic.twitter.com/Fb1qftFzS7