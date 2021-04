ΗΠΑ: Διαφημιστική εκστρατεία της αμερικανικής κυβέρνησης για να ενθαρρύνει τον εμβολιασμό

Η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε σήμερα μια μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία προκειμένου να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της Covid-19.

Με τίτλο "Μπορούμε να το κάνουμε" ("We can do this"), η εκστρατεία προβάλλεται στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα στα τηλεοπτικά δίκτυα γενικού περιεχομένου.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας κατέβαλε επίσης εκατομμύρια δολάρια για την προβολή της εκστρατείας στα ΜΜΕ μεταξύ άλλων των αφροαμερικανικών, ισπανόφωνων, ασιατικών μειονοτήτων, των κοινοτήτων, δηλαδή, που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο μπροστά στον ιό.

Τέσσερα σποτ, εκ των οποίων ένα στην ισπανική γλώσσα, καλούν επίσης τους πολίτες "να προστατευτούν με εμβόλια στα οποία μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη" και που "προσφέρουν μια εξαιρετική προστασία σε όλους".

Η εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει έως τα τέλη Απριλίου, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας σε ένα δελτίο τύπου.

Η εκστρατεία εμβολιασμού στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε από τα τέλη Ιανουαρίου και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε πως το 90% των Αμερικανών ενηλίκων θα είναι επιλέξιμο για ένα εμβόλιο έως τις 19 Απριλίου.

Έχοντας επιτύχει στις 58 ημέρες της προεδρίας του τον στόχο να έχουν χορηγηθεί 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τον στόχο των 200 εκατομμυρίων δόσεων να έχουν δοθεί έως την 100η ημέρα από την ανάληψη εξουσίας.

Στόχος του Δημοκρατικού προέδρου είναι οι Αμερικανοί να μπορέσουν να συναντηθούν σε "μικρές ομάδες" για να εορτάσουν την εθνική γιορτή της 4ης Ιουλίου.

Όμως, παρά την πρόοδο στους εμβολιασμούς, η χώρα γνωρίζει μια αύξηση των θετικών κρουσμάτων νέου κορονοϊού, την ώρα που η πανδημία προκαλεί 900 θανάτους κάτα μέσο όρο την ημέρα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ