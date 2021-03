Οι μεγαλύτερες εταιρείες εμπορευματοκιβωτίων του κόσμου

Επιτέλους σημειώνεται πρόοδος στις προσπάθειες αποκόλλησης του τεράστιου πλοίου εμπορευματοκιβωτίων που έχει αποκλείσει το κανάλι του Σουέζ εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα. Ρυμουλκά, βυθοκόροι και εκσκαφείς κατάφεραν να ξεκολλήσουν εν μέρει το γιγαντιαίο "Ever Given", αν και η πλώρη του είναι ακόμα κολλημένη στην όχθη του καναλιού. Αυτό σημαίνει ότι φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, καθώς πάνω από 360 πλοία περιμένουν να διασχίσουν το Σουέζ, με τη δυνητική αξία των συνολικών αγαθών να ανέρχεται ές και 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τις τελευταίες ημέρες, πολλά σκάφη αποφάσισαν να αποφύγουν να ρισκάρουν περαιτέρω καθυστερήσεις και να παρακάμψουν το κανάλι του Σουέζ κάνοντας τον διάπλου της Αφρικής, περνώντας από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Για τα πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, αυτό συνεπάγεται εκτροπή 5.500 μιλίων που διαρκεί 7 - 10 ημέρες και πολύ υψηλότερη κατανάλωση καυσίμων. Το γεγονός ότι τα πλοία κάνουν τέτοια παράκαμψη υπογραμμίζει τη σημασία τους ως ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Με τα φώτα της δημοσιότητας σταθερά στραμμένα στις διεθνείς μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων την τελευταία εβδομάδα, ποιες εταιρείες μεταφέρουν το μεγαλύτερο φορτίο; Ο κλάδος δεν είναι μονοπώλιο και κυριαρχούν αρκετοί "παίκτες".

Η κατάταξη από την Alphaliner δείχνει ότι η APM Maersk της Δανίας διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καθώς και την υψηλότερη χωρητικότητα εμπορευματοκιβωτίων από οποιαδήποτε ναυτιλιακή εταιρεία. Έχει 713 πλοία σε λειτουργία από τα τέλη Μαρτίου 2021 με συλλογική TEU 4,1 εκατομμυρίων. Το TEU σημαίνει ισοδύναμη μονάδα είκοσι ποδιών ή ένα τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο αποστολής μήκους 6,1 μέτρων. Η ελβετική MSC έχει τη δεύτερη υψηλότερη χωρητικότητα TEU με περίπου 3,9 εκατομμύρια, ενώ η COSCO και η CMA-CGM ακολουθούν με περίπου τρία εκατομμύρια η καθεμιά. Η ιδιοκτήτρια του Ever Given, η Evergreen Line, έχει 197 πλοία στα βιβλία της με χωρητικότητα 1,3 εκατομμυρίων TEU.

