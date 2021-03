Διώρυγα του Σουέζ: Ξεκινά εκ νέου η κυκλοφορία στις 20:00 ώρα Ελλάδος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:55

Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) ενημέρωσαν τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι η κυκλοφορία των πλοίων μέσω της Διώρυγας θα επανεκκινήσει και στις δύο κατευθύνσεις από τις 20:00 σήμερα, ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με δηλώσεις δύο αξιωματούχων της Αρχής στο Reuters.

Ήδη, περισσότερα από 400 πλοία περιμένουν να διασχίσουν τη διώρυγα, σύμφωνα με το Nile TV.

Προηγουμένως, η Αρχή της Διώρυγας ανακοίνωσε ότι "απεγκλωβίστηκε" πλήρως το γιγάντιο πλοίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given το οποίο για έξι μέρες είχε μπλοκάρει το κανάλι. "Ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπια, ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, κήρυξε την επανάληψη της διέλευσης των πλοίων μέσα από τη διώρυγα", από την οποία περνά περίπου το 10% του θαλάσσιου εμπορίου, ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα η SCA.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Evergreen Line ανακοίνωσε επίσης ότι το πλοίο εμπορευματοκιβωτίων Ever Given θα επιθεωρηθεί για αξιοπλοΐα μετά την απομάκρυνσή του από ένα νότιο τμήμα της Διώρυγας του Σουέζ όπου είχε αποκλείσει την κυκλοφορία για σχεδόν μια εβδομάδα.

Η Evergreen Line, με έδρα την Ταϊβάν, η οποία μισθώνει το πλοίο, ανακοίνωσε ότι οι αποφάσεις σχετικά με το φορτίο του πλοίου θα ληφθούν μετά την επιθεώρηση και τόνισε ότι θα συντονιστεί με την ιδιοκτήτρια εταιρία του πλοίου μετά την ολοκλήρωση των εκθέσεων της έρευνας.

Την εκ νέου πλεύση του πλοίου επιβεβαίωσε και η διαχειρίστρια εταιρεία του Ever Given, σημειώνοντας ότι κατευθύνεται στη Μεγάλη Πικρή Λίμνη, όπου θα υποβληθεί σε πλήρη επιθεώρηση. "Δεν υπήρξαν αναφορές για ρύπανση ή ζημιά του φορτίου και οι αρχικές έρευνες αποκλείουν οποιαδήποτε βλάβη στη μηχανή ή στον κινητήρα ως αιτία της γείωσης", ανακοινωσε η Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).

Νωρίτερα, πληροφορίες ανέφεραν ότι το Ever Given είχε αλλάξει ξανά θέση, λόγω των ισχυρών ανέμων, μπλοκάροντας εκ νέου τη Διώρυγα.

Νωρίς το πρωί, το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, άρχισε να πλέει ξανά κι έβαλε μπροστά τις μηχανές του, ανέφερε η εταιρεία Inchcape Shipping Services, εξέλιξη που γέννησε ελπίδες πως η πολυσύχναστη θαλάσσια οδός θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία άμεσα.

Το σκάφος μήκους 400 μέτρων και εκτοπίσματος 220.000 τόνων κατορθώθηκε να επανέλθει σε πλεύση στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και "διασφαλίζεται", ανέφερε η Inchcape, η οποία παρέχει διάφορες ναυτιλιακές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi