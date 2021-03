Αποκολλήθηκε το Ever Given από τη Διώρυγα του Σουέζ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08:27

Το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που προσάραξε και έκλεισε τη Διώρυγα του Σουέζ για σχεδόν μία εβδομάδα, πλέει ξανά, έβαλε μπροστά τις μηχανές του και διασφαλίζεται πως θα μπορέσει να συνεχίσει ομαλά το ταξίδι του, ανέφερε η εταιρεία Inchcape Shipping Services, εξέλιξη που γεννά ελπίδες πως η πολυσύχναστη θαλάσσια οδός θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία άμεσα.

Το σκάφος μήκους 400 μέτρων και εκτοπίσματος 220.000 τόνων κατορθώθηκε να επανέλθει σε πλεύση στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και "διασφαλίζεται", ανέφερε η Inchcape, η οποία παρέχει διάφορες ναυτιλιακές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi