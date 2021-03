Καναδάς: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στο Βανκούβερ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον πέντε άλλοι τραυματίστηκαν χθες σε μια επίθεση με μαχαίρι που συνέβη κοντά σε μια δημόσια βιβλιοθήκη στο Βανκούβερ (δυτικός Καναδάς) και ένας ύποπτος συνελήφθη, ανέφεραν αστυνομία και αξιωματούχοι.

Έξι άτομα νοσηλεύονται μετά την επίθεση, που εξαπολύθηκε από έναν άνδρα που φέρεται να έδρασε μόνος του και τα κίνητρα του οποίου παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Quiet and strangely still tonight in Lynn Valley, North Vancouver. Peace. Love. Please be kind. pic.twitter.com/K0YQ7bkEnU

"Ένα από τα θύματα υπέκυψε", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανκ Τσανγκ, από το τμήμα ανθρωποκτονιών του Βανκούβερ, τονίζοντας πως δεν γνωρίζει σε αυτό το στάδιο τις ταυτότητες των θυμάτων.

"Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι απολύτως σοκαριστικό", πρόσθεσε. "Είναι ένα σοκ για όλους και για την ίδια την αστυνομία".

Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα σε ένα tweet ότι πολλά άτομα μαχαιρώθηκαν μέσα και κοντά σε μια βιβλιοθήκη, χωρίς να διευκρινίζει την κατάσταση της υγείας των θυμάτων.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CTV μετέδωσε ένα βίντεο το Σάββατο το βράδυ που φαίνεται να καταγράφει τη σύλληψη του ύποπτου, ο οποίος εμφανίζεται να μαχαιρώνει το ίδιο του το πόδι πριν πέσει στο έδαφος και συλληφθεί από αστυνομικούς.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο ύποπτος έδρασε μόνος του και ότι δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος για το κοινό. Οι αρχές δήλωσαν ότι αναζητούν άλλα πιθανά θύματα.

Breaking: At least 6 people injured after a mass stabbing at Lynn Valley Library in North Vancouver, Canada. A suspect is in custody. pic.twitter.com/bMTjzNArqH