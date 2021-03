Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Τα εμβόλια μειώνουν και τη μετάδοση του κορονοϊού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.14

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενημέρωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού στο Twitter ότι αποδείχτηκε πως τα εμβόλια κατά του κορονοϊού περιορίζουν και τη μετάδοση του κορονοϊού, εκτός από τη νόσηση και την θνησιμότητα.

Ειδικότερα, ο EMA αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter: "Τα πρώτα δεδομένα από έρευνες ανά τον κόσμο, δείχνουν ότι τα εμβόλια όχι μόνο μειώνουν τη νόσηση και τη θνησιμότητα από κορονοϊό αλλά και τη μετάδοση του ιού. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτό".

Αργότερα, σε νέο tweet ο ΕΜΑ σημειώνει: "Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι αποτελεσματικά απέναντι στον κορονοϊό με ένα καλό προφίλ ασφάλειας σύμφωνα με μεγάλες κλινικές δοκιμές".

"Πράσινο φως" για νέες εγκαταστάσεις παραγωγής εμβολίων στην Ε.Ε.

Εν τω μεταξύ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε την Παρασκευή δύο εργοστάσια για την παραγωγή εμβολίων κατά του κορονοϊού, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ελπίζει έτσι να αυξήσει τις παραδόσεις το δεύτερο τρίμηνο και να επιταχύνει τον αργό ρυθμό εμβολιασμού στην Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Σε ανακοίνωσή του, ο EMA ανέφερε ότι εγκρίθηκε η παραγωγή του εμβολίου στις εγκαταστάσεις της Halix στην Ολλανδία για το εμβόλιο της AstraZeneca, ενώ έλαβαν έγκριση και οι εγκαταστάσεις των BioNTech/Pfizer στο Marburg της Γερμανίας.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατηγορήσει την AstraZeneca για τεράστιες ελλείψεις στις παραδόσεις εμβολίων, ενώ οι BioNTech / Pfizer σχεδιάζουν να αυξήσουν σημαντικά τις παραδόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η AstraZeneca υπέβαλε αίτημα στον EMA την Τετάρτη για έγκριση του ολλανδικού εργοστασίου και ο επικεφαλής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι η έγκριση θα μπορούσε να οδηγήσει στις πρώτες παραδόσεις της ΕΕ έως το τέλος αυτού του μήνα.

Η BioNTech λάνσαρε τον Φεβρουάριο μια νέα εγκατάσταση στην πόλη Marburg, σημειώνοντας ότι αναμένει τα πρώτα εμβόλια που θα παραχθούν εκεί θα διανεμηθούν στις αρχές Απριλίου.

Σε δήλωσή της, η επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου καλωσόρισε την έγκριση από τον ΕΜΑ για περισσότερες εγκαταστάσεις για την παραγωγή εμβολίων που θα αυξήσει τη δυνατότητα διάθεσης εμβολίων. "Η πρόσβαση των πολιτών στα εμβόλια πρέπει να επιταχυνθεί, κάθε μέρα και κάθε δόση μετράει" τονίσει η κα. Κυριακίδου στην ανάρτησή της στο Twitter.

Μπρετόν: Η Ευρώπη θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή εμβολίων

Η Ευρώπη αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή εμβολίων κατά του κορονοϊού, καθώς 52 εργοστάσια σε όλη την ήπειρο θα συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, δήλωσε σήμερα στην Ισπανία ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

Ο Μπρετόν δήλωσε επίσης πως η Ευρώπη αναμένεται να έχει εμβολιάσει το καλοκαίρι, πιθανόν γύρω στα μέσα Ιουλίου, αρκετούς ανθρώπους για να επιτευχθεί ένα επίπεδο "συλλογικής ανοσίας".

Μέχρι το τέλος της χρονιάς η Ευρώπη αναμένεται ότι θα έχει την ικανόηττα να παράγει από δύο έως τρία δισεκατομμύρια δόσεις, δήλωσε ο επίτροπος από το εργοστάσιο στη Βαρκελώνη της φαρμακευτικής εταιρείας Reig Jofre, η οποία θα παράγει το εμβόλιο της Johnson & Johnson εναντίον του κορονοϊού κατά το δεύτερο φετινό τρίμηνο.