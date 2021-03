Ρώσος πρώην υπουργός "κόντρα" στην Tesla

Της Δανάης Μαραγκουδάκη

Μπορεί οι παίκτες στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως να είναι ήδη αρκετοί ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπήρχε Ρώσος ανάμεσά τους. Με τη συγχώνευση της Arrival με την CIIG Merger, μια εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC) υπό τον Πίτερ Κάνεο, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Marvel Entertainment, ο Ρώσος Ντένις Σβέρντλοφ μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο και ανταγωνίζεται τις Tesla, Renault-Nissan, BAIC, Toyota, General Motors, Daimler, Ford, BMW και άλλους.

Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές κινήσεις ρωσικής προέλευσης στην αμερικάνικη αγορά, την Παρασκευή 19 Μαρτίου η κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, Arrival, πήρε το "πράσινο” φως από το ΔΣ της εισηγμένης CIIG Merger για τη συγχώνευσή τους, επιτρέποντας έτσι στη νέα εταιρεία να μπει στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με αξία 15,3 δισ. δολάρια, διπλάσια της αποτίμησής της στις αρχές της περσινής χρονιάς.

Μάλιστα, ο Ρώσος ιδιοκτήτης πέτυχε κέρδος 3.000% μέσω της SPAC, καθώς η CIIG Merger επίσης είναι δικής του ιδιοκτησίας. Σίγουρα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη κίνηση μιας εταιρείας που για την ώρα σχεδιάζει μόνο πρωτότυπα μοντέλα κι έχει μόλις έναν πελάτη στο ενεργητικό της.

Η νέα εταιρεία θα μετονομαστεί σε Arrival και οι κοινές μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στον Nasdaq από σήμερα 25 Μαρτίου με την ένδειξη "ARVL”.

