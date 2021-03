Επίτροπος ΕΕ: Τα εμβόλια έρχονται, δεν χρειαζόμαστε το ρώσικο Sputnik V

Οι δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19 έρχονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση "δεν χρειάζεται" το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V, όπως δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικών Αγορών, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ομαλοποίηση της προμήθειας των εμβολιαστικών σκευασμάτων, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Τιερί Μπρετόν, δεσμεύθηκε ότι περί τα 100 εκατ. δόσεις θα παραδοθούν στην ΕΕ μέσα στον Απρίλιο, ενώ ανέφερε ότι η ηπειρωτική Ευρώπη θα μπορούσε να έχει φθάσει σε επίπεδο ανοσίας έως τις 14 Ιουλίου, ημέρα εθνικής εορτής στη Γαλλία.

Την ίδια ώρα, οι Ρώσοι πολίτες "δυσκολεύονται να βρουν διαθέσιμο" το εμβόλιο Sputnik, ανέφερε ο Μπρετόν, σε συνέντευξή του στη γαλλική τηλεόραση. Σε αντίθεση με τη θέση του Μπρετόν, η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ έχει τονίσει ότι η χώρα της θα μπορούσε να κάνει χρήση του Sputnik.

"Αγαπητέ Επίτροπε Μπρετόν, παρακαλούμε σταματήστε να είστε προκατειλημμένος. Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να έχουν επιλογές μεταξύ ασφαλών και αποδοτικών εμβολίων, κάτι που μέχρι στιγμής έχετε αποτύχει να τους παρέχετε. Το Sputnik V είναι ήδη εγκεκριμένο από 54 χώρες", ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός των παραγωγών του ρωσικού εμβολίου, απαντώντας μέσω Twitter στον Ευρωπαίο επίτροπο.

"Τα σχόλιά του αποτελούν πίεση ώστε το Sputnik V να μην εγκριθεί από τον EMA επειδή ο @ThierryBreton θεωρεί ότι όλα πηγαίνουν καταπληκτικά με τους εμβολιασμούς της ΕΕ και το Sputnik V δεν χρειάζεται. Είναι άραγε χαρούμενοι οι Ευρωπαίοι με την προσέγγιση του Μπρετόν ως προς τον εμβολιασμό;", συμπληρώνει.

His comments pressure Sputnik V not to go through the EMA approval process because @ThierryBreton believes all is great with EU vaccinations and Sputnik V is not needed. Are Europeans happy with Breton’s vaccination approach?