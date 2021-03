ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν σκόνταψε κατά την επιβίβασή του στο Air Force One - "Είναι καλά" διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σκόνταψε σήμερα, κατά την επιβίβασή του στο Air Force One, με το οποίο επρόκειτο να ταξιδέψει για την Ατλάντα.

Μόλις έφθασε στη μέση της σκάλας που οδηγεί προς την πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους, ο Τζο Μπάιντεν παραπάτησε δύο φορές, πέφτοντας στο ένα γόνατό του, ενώ κατάφερε να ισορροπήσει πάλι κρατώντας με το δεξί του χέρι τη μεταλλική κουπαστή.

Biden just fell going up the steps to Air force One... pic.twitter.com/MT8kpX1huH