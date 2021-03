Ερντογάν: "Ελλάδα και Ελληνοκύπριοι καταφεύγουν σε επιθετικότητα και προκλήσεις" - Τηλεδιάσκεψη με Μισέλ-φον Ντερ Λάιεν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.12

"Η Τουρκία διατηρεί και υποστηρίζει τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι η Αθήνα και οι Ελληνοκύπριοι καταφεύγουν σε προκλήσεις και επιθετικότητα", ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, κατά την τηλεδιάσκεψη την οποία είχε με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

#BREAKING | Turkey maintains, supports stability and cooperation in E. Med, Aegean despite Athens and Greek Cypriots' provocations and aggression, says president