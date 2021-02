"Υποστηρίζουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες", δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός της Λιβύης

"Το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο καθορισμού θαλάσσιων ζωνών είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία και θα συνεχίσει να ισχύει κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα" δήλωσε ο νέος, μεταβατικός πρωθυπουργός της Λιβύης Αμντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

"Οι δεσμοί μας με την Τουρκία θα είναι ξεχωριστοί, καθώς είναι οικονομικός μας εταίρος, υποστηρίζουμε επίσης τη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες", ανέφερε πιο ειδικά.

