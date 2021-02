Μία πρώην δημοσιογράφος, ένα φόρεμα Ντόνα Κάραν, το DNA και η κακοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Αμερικανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, Τζιν Κάρολ έκανε αμέριμνη τα ψώνια της στο εμπορικό Bergdorf Goodman’s, ένα απόγευμα, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ήταν και τότε δημοφιλής, είχε δικό της talk show στην αμερικανική τηλεόραση και ένιωθε όμορφα. Εξίσου όμορφος και επίσης δυνατός, αισθανόταν και ο Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος τα είχε φέρει έτσι η μοίρα ώστε το ίδιο απόγευμα βρισκόταν στο ίδιο εμπορικό για τους δικούς του λόγους. Κάποια στιγμή διασταυρώθηκαν, αναγνώρισε ο ένας τον άλλο και άρχισε ψιλοκουβέντα. Πάνω εκεί, ο Τραμπ ζήτησε από την Κάρολ να τον βοηθήσει να διαλέξει ένα δώρο για μια φίλη του. Η Κάρολ δέχτηκε. Από αξεσουάρ, ρούχα και άλλα, κατέληξαν να κοιτάζουν εσώρουχα. Ο Τραμπ ζήτησε από την Κάρολ να δοκιμάσει ένα ολόσωμο, όμως ο Τραμπ μπήκε στα δοκιμαστήρια, έκλεισε την πόρτα, ξεκούμπωσε το παντελόνι του την κακοποίησε σεξουαλικά.

Αυτός είναι ο ισχυρισμός της 77χρονης Αμερικανίδας, στο οποίο ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε πως είναι ψέμα που έχει ως μόνο στόχο να ανεβάσει τις πωλήσεις του νέου βιβλίου της Κάρολ.

Η μήνυση για δυσφήμιση από την πλευρά της Κάρολ υπεβλήθη τον Νοέμβριο του 2019, αφότου ο Τραμπ αρνήθηκε την πράξη, λέγοντας ότι ούτε καν γνώριζε την Κάρολ, για την οποία σχολίασε: "δεν είναι ο τύπος μου".

Δεν υπήρξε πρόοδος στην υπόθεση, καθώς ενόσω ο Τραμπ ήταν πρόεδρος, οι δικηγόροι του καθυστερούσαν τη διαδικασία, δικαιολογούμενοι πως τα καθήκοντα ενός προέδρου καθιστούν, προς το παρόν, το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με μία απλή μήνυση, κάτι το αδύνατο.

"Το μόνο εμπόδιο για τη διεξαγωγή αστικών αγωγών ήταν ότι είναι πρόεδρος", δήλωσε η Τζένιφερ Ρότζερς, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας και τώρα αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής νομοθεσίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. "Νομίζω ότι θα υπάρχει η αίσθηση μεταξύ των δικαστών ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε σε αυτές τις υποθέσεις", δήλωσε η Ρομπέρτα Κάπλαν, δικηγόρος της Κάρολ.

Τον Σεπτέμβριο, μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες των δικηγόρων του Τραμπ να απορρίψουν ή να καθυστερήσουν την υπόθεση της Κάρολ, αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό την κυβέρνησή του, έκαναν την κίνηση να ζητήσουν από την κυβέρνηση να αντικαταστήσει τον Τραμπ ως κατηγορούμενο στην υπόθεση. Οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης υποστήριξαν ότι ο Τραμπ, όπως και κάθε τυπικός κυβερνητικός υπάλληλος, δικαιούται, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, ασυλία από αστικές αγωγές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ισχυρίστηκαν ότι ενεργούσε υπό την ιδιότητά του ως πρόεδρος όταν είπε ότι η Κάρολ ψεύδεται.

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι ήταν άνευ προηγουμένου για το υπουργείο Δικαιοσύνης να υπερασπιστεί έναν πρόεδρο για συμπεριφορά προτού αναλάβει το αξίωμα. Όταν ο δικαστής Λιούις Κάπλαν του ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου στο Μανχάταν απέρριψε αυτό το επιχείρημα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε έφεση. Το Εφετείο των ΗΠΑ, σε δεύτερο βαθμό δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί του θέματος.

Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας ακόμα ισχυρισμός.

Οι δικηγόροι της Κάρολ ζητούν από τον Τραμπ να δώσει δείγμα DNA. Ο λόγος θυμίζει λίγο την υπόθεση Κλίντον, καθώς η Κάρολ λέει ότι εξακολουθεί να έχει το φόρεμα που φορούσε όταν ο Τραμπ της επιτέθηκε.

Ανέφερε ότι μίλησε σε δύο φίλους της σχετικά με την επίθεση, όμως δεν το κατήγγειλε στην αστυνομία γιατί φοβήθηκε πιθανά αντίποινα από τον Τραμπ, τον οποίο φοβόταν λόγω της δύναμης και των διασυνδέσεών του.

Δεκαετίες αργότερα, η Κάρολ δημοσιοποίησε την ιστορία σε ένα άρθρο σε περιοδικό, τον Ιούνιο του 2019, προσαρμοσμένο από ένα καινούργιο βιβλίο με τίτλο "What Do We Need Men For? A Modest Proposal”. Δήλωσε ότι το κίνημα #metoo ήταν αυτό που την ενέπνευσε να μιλήσει και να μοιραστεί την εμπειρία της. Μάλιστα κατά παράκληση του καλλιτεχνικού διευθυντή του περιοδικού, φορούσε το ίδιο μαύρο φόρεμα της Ντόνα Κάραν, που φορούσε εκείνη την ημέρα.

Όταν η Κάρολ υπέβαλε τη μήνυση, αργότερα το 2019, η δικηγόρος της, έστειλε κάποιον να τη συνοδεύσει για να πάρει το φόρεμα από τη ντουλάπα της για ιατροδικαστική εξέταση. Μια ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν βρέθηκε σπέρμα στο φόρεμα, αλλά το DNA ενός άγνωστου άνδρα εντοπίστηκε στον ώμο και στα μανίκια, σύμφωνα με την έκθεση εργαστηρίου της 8ης Ιανουαρίου 2020.

Εάν το φόρεμα περιέχει ίχνη DNA του Τραμπ, δεν θα αποδείξει την ενοχή του. Αλλά θα δώσει βάση στον αγώνα περί δυσφήμησης και φυσικά θα θέσει τέλος στο επιχείρημα του Τραμπ ότι δεν συναντήθηκε ποτέ με την Κάρολ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν δύο ιατροδικαστές που δεν εμπλέκονται με την υπόθεση.

"Το πώς έφτασε το DNA του σε αυτό το φόρεμα θα ήταν το επιχείρημα", δήλωσε ο Μόντε Μίλερ, βιοχημικός, ο οποίος διευθύνει συμβουλευτικό γραφείο ανάλυσης DNA και εργάστηκε προηγουμένως στο Εργαστήριο Κρατικών Εγκλημάτων του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας.

Στις πιο πρόσφατες δηλώσεις της, η πρώην δημοσιογράφος του περιοδικού Elle, Κάρολ ανέφερε πως τον Δεκέμβρη πήγε για ψώνια στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα προσέλαβε και σύμβουλο μόδας για τη συγκεκριμένη εξόρμηση. Ο λόγος είναι απλός. Έψαχνε το τέλειο φόρεμα. Για την ημέρα που θα βρεθεί στην ίδια αίθουσα με τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ. Πλέον οι ελπίδες της ότι η αυτή η μέρα πλησιάζει είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Είναι σίγουρη ότι το DNA είναι του Τραμπ: "Η δυσφήμηση δεν είναι για μένα. Είναι για κάθε γυναίκα που δεν μπορεί να βγει να μιλήσει".