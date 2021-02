Το πρώτο βίντεο από την επιτυχή προσεδάφιση του "Perseverance" στον Άρη

Το βίντεο από την επιτυχή προσεδάφιση του "Perseverance" στον Άρη στις 18 Φεβρουαρίου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η NASA.

Στο βίντεο της NASA που πραγματικά κόβει την ανάσα, φαίνεται η ελεγχόμενη κάθοδος του "Perseverance" μέσα από τη λεπτή ατμόσφαιρα του Άρη με αλεξίπτωτο, ενώ ακούγονται οι επικοινωνίες από την αίθουσα ελέγχου της NASA. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τους επιστήμονες της NASA να πανηγυρίζουν πανευτυχείς για την τεράστια επιτυχία τους.

