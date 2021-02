Η LVMH εξαγοράζει το 50% του brand σαμπάνιας Armand de Brignac του ράπερ Jay-Z

Η Moet Hennessy, κλάδος ποτών του ομίλου LVMH, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την εξαγορά μεριδίου 50% στο brand σαμπάνιας του γνωστού ράπερ Jay-Z, Armand de Brignac.

Η σχέση του Jay-Z με την Armand de Brignanc ξεκίνησε το 2006 με μια εμφάνιση στο μουσικό του βιντεοκλίπ "Show Me What You Got" προτού το brand λανσαριστεί επίσημα αργότερα το ίδιο έτος.

Στο παρελθόν, προωθούσε την σαμπάνια Cristal στα τραγούδια του, μέχρι τη στιγμή που στέλεχος της μητρικής εταιρείας έκανε απαξιωτικά σχόλια για τον ρόλο του στην χιπ χοπ κουλτούρα. Ο ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Shawn Carter, εξαγόρασε την Armand de Brignanc το 2014.

Η Armand de Brignac πούλησε περισσότερα από 500.000 μπουκάλια το 2019. Λόγω της πανδημίας κορονοϊού οι πωλήσεις σαμπάνιας έχουν μειωθεί κατά 18%.

Οι οικονομικοί όροι της εξαγοράς δεν έγιναν γνωστοί, σύμφωνα με το CNBC.