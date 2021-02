Όταν ο Τραμπ πρόσφερε στον Κιμ Γιονγκ Ουν μια "βόλτα" με το Air Force One

Οι συναντήσεις του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της προεδρίας του.

Στο τρίτο και τελευταίο επεισόδιο της νέας σειράς BBC "Trump Takes On the World", σκηνοθεσίας του Τιμ Στρίτζακερ, αποκαλύπτονται λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ο Τραμπ πρότεινε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να τον γυρίσει στη χώρα του με το Air Force One.

Η δεύτερη σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Τραμπ και τον Κιμ έγινε στο Ανόι του Βιετνάμ και δεν πήγε όπως είχε σχεδιάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Καθώς οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας κατέρρεαν, ο Τραμπ έφυγε ξαφνικά, λέγοντας στους δημοσιογράφους: "Μερικές φορές απλά πρέπει να αποχωρήσεις".

Ωστόσο, πριν φύγει έκανε μία απρόσμενη προσφορά στον Κιμ, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να επιστέψει στη χώρα του με το Air Force One, δήλωσε στο BBC ο Μάθιου Πότιντζερ, ο οποίος ήταν τότε ο κορυφαίος ειδικός για ζητήματα της Ασίας στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Τραμπ.

"Ο πρόεδρος ήξερε ότι ο Κιμ είχε φτάσει στο Ανόι έπειτα από ένα ταξίδι πολλών ημερών με τρένο, μέσω της Κίνας και του είπε "Μπορώ να σε γυρίσω σπίτι σε δύο ώρες αν θες". Ο Κιμ αρνήθηκε", περιέγραψε ο Πότιντζερ.

Η πρόταση του Τραμπ ήταν μία από τις πολλές εκπλήξεις στη σχέση των δύο ηγετών, που ξεκίνησε στη Σιγκαπούρη όταν, σύμφωνα με τον πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον: "Ο Τραμπ πίστευε ότι είχε έναν νέο φίλο".

Εκεί ο Τραμπ έκανε μία ακόμη κίνηση που σόκαρε την ίδια του συμβούλους του. Συμφώνησε με το αίτημα του Κιμ Γιονγκ-ουν να ακυρωθούν οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα.

"Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως είχε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, παραπονέθηκε για τις κοινές ασκήσεις ανάμεσα στις νοτιοκορεάτικες και τις αμερικανικές δυνάμεις, που γίνονταν στην κορεατική χερσόνησο εδώ και περίπου 60 χρόνια", δήλωσε ο Μπόλτον στο BBC.

"Ο Τραμπ, από το πουθενά, είπε "θα ακυρώσω τα παιχνίδια πολέμου (όπως τα αποκαλούσε). Δεν υπάρχει ανάγκη για αυτά, είναι ακριβά και αυτό θα σε χαροποιήσει". Δεν μπορούσα να το πιστέψω", ανέφερε ο Μπόλτον.

Το γεγονός ότι έγινε αυτή η συνάντηση ήταν έκπληξη για πολλούς. Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα ο Τραμπ αποκαλούσε τον Κιμ "Rocket Man" και απειλούσε τη Βόρεια Κορέα με "οργή και φωτιά".

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Πολιτικές Υποθέσεις, Τζεφ Φέλτμαν, περιέγραψε στο BBC πώς στο αποκορύφωμα της κρίσης παρέδωσε ένα κρυφό μήνυμα από τον Τραμπ στον Κιμ, για μία συνάντηση.

Ο Φέτλμαν είχε προσκληθεί στην Πιονγιάνγκ από τους Βορειοκορεάτες, αλλά από το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών τού είχαν πει ότι δεν πίστευαν πως είναι καλή ιδέα να πάει. Παρόλα αυτά, λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο.

"Σύγκριναν σημειώσεις για το τι συνέβαινε, τι ήταν πιθανό, πόσο επικίνδυνο ήταν, πόσο πιθανή θα ήταν μια στρατιωτική απάντηση. Και ο Γκουτέρες είπε στον πρόεδρο Τραμπ: "Ο Τζεφ Φέλτμαν έχει αυτή την παράξενη πρόσκληση να πάει στην Πιονγιάνγκ και να ηγηθεί ενός πολιτικού διαλόγου με τη Νότια Κορέα", είπε ο Φέλτμαν και συμπλήρωσε: "Και ο Τραμπ έγειρε προς το μέρος του και του είπε "Ο Τζεφ Φέλτμαν πρέπει να πάει στην Πιονγιάνγκ και ο Τζεφ Φέλτμαν πρέπει να πει στους Βορειοκορεάτες ότι είμαι πρόθυμος να καθίσω (στο τραπέζι) με τον Κιμ Γιονγκ Ουν".