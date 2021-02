Ιαπωνία: Το υπουργείο Μεταφορών διέταξε να σταματήσουν οι πτήσεις με αεροσκάφη Boeing 777

Η Ιαπωνία ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να μην χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη Boeing 777 με κινητήρες Pratt & Whitney 4000 για απογειώσεις, προσγειώσεις, αλλά και υπερπτήσεις στην επικράτειά της μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Αεροναυτικών Πληροφοριών της Ιαπωνίας.

Η προειδοποίηση νεκδόθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ μετά την ασφαλή προσγείωση ενός Boeing 777 της αμερικανικής United Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ το Σάββατο αφού είχε χάσει στον αέρα το δεξιό κινητήρα του.

Το αναφερόμενο 777 είχε κατασκευαστεί πριν από 26 χρόνια και έφερε δύο κινητήρες Pratt & Whitney PW4000.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στο αεροσκάφος ή στο έδαφος.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ιαπωνίας διέταξε τις αεροπορικές εταιρίες Japan Airlines Co Ltd (JAL) και ANA Holdings Inc να αναστείλουν τη χρήση των 777 με κινητήρες PW4000, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων.

Το ίδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι στις 4 Δεκεμβρίου του 2020, μία πτήση της JAL από το αεροδρόμιο Νάχα προς το Τόκιο επέστρεψε στο Νάχα εξαιτίας δυσλειτουργίας του αριστερού κινητήρα.

Το αεροσκάφος αυτό είχε κατασκευαστεί πριν από 26 χρόνια όπως και το αεροσκάφος της United Airlines που ενεπλάκη στο περιστατικό του Σαββάτου.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι η ANA έχει στο στόλο της 19 αεροσκάφη του τύπου και η JAL διαθέτει 13 αεροσκάφη Boeing 777.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ