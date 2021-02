Νιγηρία: Στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο της Αμπούτζα

Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Νιγηρίας συνετρίβη, ενώ προσέγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Αμπούτζα σήμερα, εξαιτίας μηχανικής βλάβης, έγινε γνωστό από τον υπουργό Αεροπλοΐας της χώρας.

Ο Χάντι Σιρίκα ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι ένα "στρατιωτικό αεροσκάφος King Air 350 μόλις συνετρίβη εκτός του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου της Αμπούτζα, αφότου ανέφερε βλάβη στον κινητήρα, ενώ πετούσε προς τη Μίνα".

A video showing the crashed Nigerian Air Force NAF20, B350 aircraft which departed Abuja at 1033UTC with 6 persons on board including two crew members#Planecrash pic.twitter.com/IhrQtsJ8RF