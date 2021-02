Νιγηρία: Επτά νεκροί από τη συντριβή μικρού στρατιωτικού αεροσκάφους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:43

Ένα μικρό επιβατικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Νιγηρίας συνετρίβη σήμερα έξω ακριβώς από το αεροδρόμιο της Αμπούτζα, λόγω μηχανικής βλάβης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι επτά επιβαίνοντες, έγινε γνωστό από την πολεμική αεροπορία.

"Ομάδες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο. Δυστυχώς, και οι 7 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν στη συντριβή", δήλωσε σε μια ανακοίνωση ο εκπρόσωπος τύπου της πολεμικής αεροπορίας Ιμπίκουνλε Νταραμόλε.

Το αεροσκάφος Beechcraft KingAir B350i συνετρίβη κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο της Αμπούτζα, αφότου ανέφερε βλάβη στον κινητήρα, ενώ ταξίδευε προς την πόλη Μίνα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στην περιοχή, με θαμνώδη βλάστηση, εκτός της περιμέτρου του αεροδρομίου, δεκάδες στρατιωτικοί και αξιωματούχοι του αεροδρομίου έκαναν έρευνες στα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Πυροσβεστικά και ασθενοφόρα βρίσκονταν εν αναμονή σε κοντινή απόσταση. Η οσμή καμένων χημικών ήταν αισθητή, ωστόσο δεν διακρινόταν φωτιά ή καπνός, μεταδίδει το Ρόιτερς.

A video showing the crashed Nigerian Air Force NAF20, B350 aircraft which departed Abuja at 1033UTC with 6 persons on board including two crew members#Planecrash pic.twitter.com/IhrQtsJ8RF