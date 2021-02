Οι τελευταίες  φωτογραφίες από την επιφάνεια του Άρη που δημοσιοποίησε η ΝΑΣΑ

Οι μηχανικοί της ΝΑΣΑ σε ανακοίνωσή τους έκαναν γνωστό ότι το ρομποτικό όχημα Perseverance δουλεύει στην εντέλεια και σύμφωνα με το πλάνο ξεκίνησε την αποστολή εξερεύνησης του πλανήτη Άρη, αναφέρει το abc.net.au.

Το Perseverance προσγειώθηκε με επιτυχία στον κρατήρα Jerezo την Παρασκευή στο πλαίσιο της "αποστολής Άρης 2020" της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Ακούμπησε το έδαφος του "κόκκινου" πλανήτη σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από το δέλτα ενός αρχαίου ποταμού το οποίο ήταν ο αρχικός στόχος, ύστερα από ένα ταξίδι διάρκειας σχεδόν επτά μηνών και αφού διανύθηκαν περί το μισό δισεκατομμύριο χιλιόμετρα.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd