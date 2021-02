ΗΠΑ: Ένα πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Χάρη σε 3.000 ράβδους δυναμίτη, ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία-καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ατλάντικ Σίτι, μετατράπηκε σήμερα σε έναν σωρό από συντρίμμια.

This is the moment Trump Plaza, the first casino Donald Trump ever built and a faded vestige of Atlantic City’s glamorous past, came crashing down in a cloud of dirt, dust and noise https://t.co/wNyH6IhhZN pic.twitter.com/NI3YfLjsdt