Ο Έλον Μασκ ζητά συνάντηση με τον Πούτιν για την εφαρμογή Clubhouse

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, τουίταρε στον επίσημο λογαριασμό του Κρεμλίνου ζητώντας μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για την εφαρμογή (application) Clubhouse.

Πρόκειται για ένα app που επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών ομάδων συζήτησης. Η διαφορά της με παρόμοιες πλατφόρμες έγκειται στο ότι για να συμμετάσχει/παρακολουθήσει κάποιος μια συζήτηση, πρέπει κάποιος άλλος που είναι ήδη χρήστης της εφαρμογής να τον καλέσει (invite-only).

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?