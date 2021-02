Netflix: Ο "μεγάλος νικητής" στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες

Η ταινία "Mank" συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, τα βραβεία που κατά παράδοση ανοίγουν τη "σεζόν" των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών επιβραβεύσεων στο Χόλιγουντ. Με έξι υποψηφιότητες, η ασπρόμαυρη παραγωγή του Netflix, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φίντσερ και με πρωταγωνιστή τον Γκάρι Όλντμαν, προηγείται της "Δίκης των Επτά του Σικάγο", του Άαρον Σόρκιν, η οποία διεκδικεί πέντε βραβεία.

Το Netflix, που εμφανώς επωφελήθηκε από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας και την αναβολή των γυρισμάτων πολλών ταινιών από τα παραδοσιακά μεγάλα στούντιο, φέτος συγκεντρώνει συνολικά 22 υποψηφιότητες για τις κινηματογραφικές παραγωγές του, από 17 πέρσι.

Το πόντιουμ των υποψηφιοτήτων συμπληρώνουν "Ο πατέρας", ταινία βασισμένη στο θεατρικό έργο του Γάλλου Φλοριάν Ζελέρ, με πρωταγωνιστή τον Άντονι Χόπκινς, η Nomadland της Κλόι Ζάο και το Promising Young Woman της Έμεραλντ Φένελ, με τέσσερις υποψηφιότητες η καθεμία.

Πέρσι, οι Χρυσές Σφαίρες, βραβεία που απονέμονται από τα περίπου 90 μέλη της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ, είχαν επικριθεί σφοδρά επειδή αγνόησαν τις γυναίκες δημιουργούς στην κατηγορία της "καλύτερης σκηνοθεσίας". Φέτος, εκτός από την Κλόι Ζάο και την Έμεραλντ Φένελ, το βραβείο διεκδικεί επίσης η Ρετζίνα Κινγκ για την ταινία One Night in Miami.

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές παραγωγές, η βρετανική δραματική σειρά The Crown, η αμερικανική κωμωδία Schitts’ Creek και το θρίλερ Ozark συγκεντρώνουν τις περισσότερες υποψηφιότητες. Βραβεία διεκδικούν επίσης οι νέες σειρές Ted Lasso, The Flight Attendant και Emily in Paris. Και σε αυτήν την κατηγορία, το Netflix προηγείται σε υποψηφιότητες, με συνολικά 20 και ακολουθούν το HBO με επτά και η πλατφόρμα Hulu της Walt Disney Co, με έξι.

Στις μίνι σειρές, το Γκαμπί της Βασίλισσας με πρωταγωνίστρια την Άνια Τέιλορ-Τζόι στον ρόλο μιας ταλαντούχας σκακίστριας, θα βρεθεί αντιμέτωπο με το The Undoing του HBO και το Unorthodox του Netflix.