Κύπρος: Καταβολή 2ης δόσης δανείου ύψους 229 εκατ. ευρώ από Κομισιόν ως χρηματοδότηση από το SURE

Την εκταμίευση της 2ης δόσης δανείου ύψους 229 εκατ. ευρώ προς την Κύπρο, στο πλαίσιο εξασφάλισης χρηματοδότησης από το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για το μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ("Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency": SURE) ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι η Κύπρος, χάρη στον ορθό σχεδιασμό της σε ότι αφορά τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας, ήταν η πρώτη χώρα αξιοποίησης των εργαλείων που προσφέρει η ΕΕ για διαχείριση της κρίσης, υποβάλλοντας έγκαιρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημο, εμπεριστατωμένο και πλήρως αιτιολογημένο αίτημα για την εξασφάλιση δανείου ύψους 479.070.000 ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών σχεδίων στήριξης της απασχόλησης.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 17 Νοεμβρίου 2020 είχε καταβληθεί η πρώτη δόση δανείου που εγκρίθηκε για την Κυπριακή Δημοκρατία, ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Μετά τις σημερινές εκταμιεύσεις, 15 κράτη μέλη έχουν λάβει συνολικά 53,5 δισ. ευρώ βάσει του μέσου SURE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ