Reuters: Δεκάδες Ρεπουμπλικανοί πρώην αξιωματούχοι εγκαταλείπουν το κόμμα - "Έχει μετατραπεί σε παραθρησκευτική οργάνωση του Τραμπ"

Δεκάδες κυβερνητικά στελέχη των Ρεπουμπλικανών επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου, αποθαρρυμένοι από την αδυναμία εκλεγμένων εκπροσώπων του κόμματος να καταγγείλουν τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τους ισχυρισμούς του για "νοθεία" στις εκλογές και το κάλεσμά του που οδήγησε σε εισβολή όχλου οπαδών του στο Καπιτώλιο, εγκαταλείπουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ισχυριζόμενα ότι πλέον αποτελεί "παραθρησκευτική οργάνωση λατρείας του Τραμπ".

Οι αξιωματούχοι, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, είχαν υπηρετήσει έως και σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις στην κυβέρνηση Μπους, την τελευταία ρεπουμπλικανική πριν από εκείνη του Ντ. Τραμπ, τονίζουν ότι ήλπιζαν πως η ήττα του Τραμπ θα οδηγούσε το κόμμα να προχωρήσει και να πάψει να υποστηρίζει τον ηττημένο πρώην αρχηγό του κράτους.

Ωστόσο, με τους περισσότερους βουλευτές και γερουσιαστές των Ρεπουμπλικανών να συνεχίζουν να στηρίζουν τον τέως πρόεδρο της χώρας εν όψει της δίκης του στη Γερουσία των ΗΠΑ, οι πρώην αξιωματούχοι τονίζουν ότι δεν αναγνωρίζουν πλέον το κόμμα το οποίο υπηρέτησαν επί δεκαετίες. Ορισμένοι αποχώρησαν και επίσημα από μέλη του, ενώ μερικοί άλλοι δήλωσαν εκ νέου πολιτικοί ταυτότητα ως "ανεξάρτητοι", σύμφωνα με 12 πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους με τους οποίους μίλησε το Reuters.

"Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα όπως το ήξερα δεν υπάρχει πια. Θα το αποκαλούσα παραθρησκευτική οργάνωση λατρείας του Τραμπ, ένα τάγμα Τραμπ", είπε ο Jimmy Gurulé, υφυπουργός Οικονομικών για ζητήματα Τρομοκρατίας και Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στην κυβέρνηση Μπους.

Ο Kristopher Purcell, ο οποίος εργάστηκε στον Λευκό Οίκο του Μπους ως μέλος του επικοινωνιακού επιτελείου, ανέφερε ότι 60 ή 70 πρώην αξιωματούχοι εκείνης της κυβέρνησης αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το κόμμα ή να κόψουν τους δεσμούς μαζί του, όπως έμαθε από συζητήσεις που είχε. "Ο αριθμός τους αυξάνεται μέρα με την ημέρα", σημείωσε ο Purcell.

Η αποχώρησή τους δείχνει πόσο βαθύ έχει γίνει το ρήγμα εντός του κόμματος σχετικά με την πολιτική κληρονομιά του Τραμπ και της κυβέρνησής του.

Οι - σε δυσμένεια - μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανοί και ανεξάρτητοι βρίσκονται σε πλήρη διάσταση με την φανατική βάση του Τραμπ και δηλώνουν "αηδιασμένοι" από τη δύναμη επιρροής που διαθέτει ο τέως πρόεδρος επί των βουλευτών και γερουσιαστών του κόμματος.

Η πρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Επιτροπής (επικεφαλής του κομματικού μηχανισμού) Ronna McDaniel δήλωσε πρόσφατα ότι όντως υπάρχει διαμάχη εντός του κόμματος αλλά θα ξεπεραστεί, "γιατί έτσι πρέπει", όπως είπε σε συνέντευξή της στο δίκτυο Fox, ευχόμενη το κόμμα να ενωθεί "ενάντια στην ατζέντα του προέδρου Τζο Μπάιντεν". Χωρίς την υποστήριξη οποιουδήποτε από τα δύο τμήματά του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κερδίσει εκλογικές αναμετρήσεις.

Εκπρόσωποι του Τραμπ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες, ενώ το ίδιο έπραξαν και κύκλοι του πρώην προέδρου Μπους.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ, ο Τζ. Μπους είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι "έχει αποσυρθεί από την πολιτική".

Άνω του 50% των εκλεγμένων Ρεπουμπλικανών στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο - οκτώ γερουσιαστές και 139 βουλευτές - είχαν ψηφίσει υπέρ της μη επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της 3ης Νοεμβρίου, που οδήγησαν τον Τραμπ εκτός Λευκού Οίκου, λίγες ώρες μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο αγανακτισμέων οπαδών του - τότε ακόμη προέδρου - Τραμπ.

Οι περισσότεροι γερουσιαστές του κόμματος, μάλιστα, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα ψηφίσουν κατά της καταδίκης του Τραμπ στη δίκη του στη Γερουσία, η οποία θα μπορούσε να του στερήσει το δικαίωμα να θέσει ξανά υποψηφιότητα για ομοσπονδιακό αξίωμα.

Ο Τραμπ κατηγορείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (πλειοψηφούν οι Δημοκρατικοί) για "παρακίνηση σε στάση" για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

"Εάν συνεχίσει να είναι το κόμμα του Τραμπ, πολλοί από εμάς δεν γυρνούμε εκεί", If it continues to be the party of Trump, many of us are not going back,” είπε η Rosario Marin, πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. "Εάν η Γερουσία δεν τον καταδικάσει και οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες δεν απαλλαχθούν από αυτόν τον καρκίνο, πολλοί από εμάς δεν πρόκειται να τους ξαναψηφίσουμε", πρόσθεσε.

"Ανατριχιαστικό"

Άλλοι αξιωματούχοι των κυβερνήσεων Μπους θεωρούν σημαντικό να παραμείνουν εντός του κόμματος προκειμένου να το καθαρίσουν από την επιρροή του Τραμπ.

Μία εξ αυτών, η Suzy DeFrancis, βετεράνος του κόμματος η οποία είχε υπηρετήσει και υπό την κυβέρνηση του Ρίτσαρντ Νίξον, ψήφισε Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, τόνισε ωστόσο ότι η διάσπαση του κόμματος ευνοεί μόνον τους Δημοκρατικούς.

Ο Purcell ανέφερε ωστόσο ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, όταν στη Βουλή υπάρχουν τουλάχιστον δύο Ρεπουμπλικανοί βουλευτές που στηρίζουν ή διάκεινται θετικά προς τη θεωρία συνωμοσίας QAnon. "Είναι ανατριχιαστικό", τονίζει.