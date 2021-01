ΗΠΑ: Αντιεμβολιαστές διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου στο Λος Άντζελες

Αρκετές δεκάδες άνθρωποι διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία ενός κέντρου που χορηγούσε εμβόλια κατά του κορονοϊού στο Λος Άντζελες, όπως μετέδωσαν αργά χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διαδηλωτές, που κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά των εμβολίων και υπέρ της άρσης των περιοριστικών μέτρων, συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του κέντρου εμβολιασμών, στο Dodger Stadium, ένα από τα σημαντικότερα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

