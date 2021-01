Ινδία: Πέντε νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο που παράγει εμβόλια για τον κορονοϊό

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που προκάλεσε σήμερα μεγάλες καταστροφές στο Serum Institute of India, της μεγαλύτερης μονάδας παρασκευής εμβολίων στον κόσμο που βρίσκεται στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

"Πέντε άνθρωποι είναι νεκροί" από την πυρκαγιά, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της Πούνε, Μουρλιντχάρ Μοχόλ και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Αντάρ Πουναουάλα απηύθυνε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Νωριτερα, Ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από ένα τεράστιο σύννεφο γκρίζου καπνού που υψωνόταν πάνω από το Serum Institute στην Πούνε, όπου αυτή την περίοδο παρασκευάζονται εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά της covid-19 της AstraZeneca και του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δίκτυα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα υπό κατασκευή χώρο μακριά από το σημείο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής εμβολίων.

"Η εγκατάσταση παραγωγής εμβολίων δεν έχει επηρεαστεί και δεν θα επηρεαστεί η παραγωγή”, δήλωσε πηγή από το Serum Institute, διευκρινίζοντας ότι "η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα νέο υπό κατασκευή εργοστάσιο”.

"Έχουν σταλεί στο σημείο έξι ή επτά πυροσβεστικά οχήματα. Δεν διαθέτουμε άλλες πληροφορίες προς το παρόν σε σχέση με την έκταση της πυρκαγιάς ή για το αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι”, διευκρίνισε ο διοικητής του τοπικού πυροσβεστικού τμήματος.

Η Ινδία είναι η δεύτερη πλέον πληγείσα περιοχή από την covid-19, μετά τις ΗΠΑ, με περισσότερα από 10 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα, αν και το ποσοστό θνησιμότητας στη χώρα είναι ένα από τα μικρότερα παγκοσμίως.

Στις αρχές Ιανουαρίου οι ινδικές αρχές ενέκριναν δύο εμβόλια κατά της covid-19 για έκτακτη χρήση: αυτό της AstraZeneca το οποίο παράγεται στο Serum Institute και το Cavaxin το οποίο έχει αναπτύξει η τοπική εταιρεία Bharat Biotech.

Το Σάββατο ξεκίνησε στην Ινδία μία από τις πλέον φιλόδοξες εκστρατείες εμβολιασμού κατά της covid-19 παγκοσμίως, με στόχο να έχουν εμβολιαστεί 300 εκατομμύρια άνθρωποι ως τον Ιούλιο.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

pic.twitter.com/4h92dx9WTO