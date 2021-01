Έφτασε στον Λευκό Οίκο ο Τζο Μπάιντεν

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έφτασε στον Λευκό Οίκο με την οικογένειά του, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του.

Με την στρατιωτική μπάντα και τη στρατιωτική πομπή να προηγείται, η λιμουζίνα που μετέφερε τον νέο πρόεδρο έφτασε στον Λευκό Οίκο, σε μια ομοσπονδιακή πρωτεύουσα που έμοιαζε με οχυρωμένο στρατόπεδο.

President Joe Biden, along with his wife, First Lady Jill Biden, cross the threshold into the White House for the first time in their new roleshttps://t.co/k0CtxKNzF8 pic.twitter.com/9G1kc6Hrt2