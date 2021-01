Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ

Υπό πρωτόγνωρες συνθήκες, σε μία Ουάσινγκτον που βρίσκεται σε περιορισμό λόγω της εξάπλωσης της Covid-19 και σε μία τελετή με αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ο Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ, ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την ώρα που η θητεία του ήδη αποχωρήσαντος από την Ουάσινγκτον, Ντόναλντ Τραμπ έληξε.

Μαζί του και η Κάμαλα Χάρις, έγινε η πρώτη μαύρη, γυναίκα που αναλαμβάνει την αντιπροεδρία της χώρας.

Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε σε τελετή στο Καπιτώλιο και έγινε μόλις ο δεύτερος καθολικός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά τον Τζον Φ. Κένεντι.

Στην πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος ο Μπάιντεν είπε ότι "αυτή είναι μια μέρα για την Αμερική, μια μέρα για τη Δημοκρατία. Μια μέρα ιστορίας και ελπίδας, ανανέωσης και αποφασιστικότητας".

Κάνοντας αναφορές στα επεισόδια στο Καπιτώλειο, πριν από μερικές μέρες, που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη ο Μπάιντεν τόνισε: "σήμερα γιορτάζουμε όχι τη νίκη ενός υποψηφίου αλλά τη νίκη ενός σκοπού: της Δημοκρατίας".

Νωρίτερα, το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα), ο Μπάιντεν, με τη σύζυγό του Τζιλ παρακολούθησαν τη λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ματθαίου του Ευαγγελιστή στην Ουάσινγκτον. Οι νεοεκλεγέντες πρόεδροι συνήθως παρευρίσκονται στις Λειτουργίες το πρωί της ορκωμοσίας τους, συχνά στην Επισκοπική Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου, μια μικρή εκκλησία απέναντι από την Πλατεία Λαφαγέτ από τον Λευκό Οίκο, γνωστή ως "Η Εκκλησία των Προέδρων".

Joe Biden and Kamala Harris attend inaugural church service at the Cathedral of St. Matthew the Apostle along with congressional leaders. https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/zFhjT7onBs