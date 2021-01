Εκκενώνεται το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ λόγω απειλής για βόμβα

Εκκενώνεται το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ λόγω απειλής για βόμβα, σύμφωνα με όσα επιβεβαιώνει ένας αξιωματούχος μιλώντας στο CNN.

Το κτίριο του Ανώτατου Δικαστηρίου βρίσκεται απέναντι από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όπου ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα ορκιστεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το CNN εδώ και λίγα λεπτά έχουν φτάσει πολλά μέλη της Εθνοφρουράς στον εξωτερικό χώρο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

A bomb threat has been reported at the United States Supreme Court according to @CNN.



CNN's Alex Marquardt confirms there has been an increased National Guard presence in the last few minutes...