ΗΠΑ: Ενωτικό το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν για την ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Να ενώσει τους Αμερικανούς επιχειρεί με μήνυμα του για την ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ - που γιορτάζεται σήμερα στις ΗΠΑ - ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

"Τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ μας θυμίζουν ότι το σκοτάδι δεν μπορεί να διώξει το σκοτάδι και το μίσος δεν μπορεί να διώξει το μίσος - μόνο το φως και η αγάπη μπορούν. Καθώς προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο του σκότους στην Αμερική, ας επιλέξουμε την αγάπη και το φως και ας ξεκινήσουμε την διαδικασία επούλωσης - μαζί", αναφέρει στο μήνυμα του ο εκλεγμένος πρόεδρος.

Dr. Martin Luther King, Jr.’s words remind us that darkness cannot drive out darkness and hate cannot drive out hate — only light and love can. As we seek to overcome this season of darkness in America, let us choose love and light and begin to heal — together. #MLKDay