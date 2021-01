Σε αποκλεισμό το Καπιτώλιο των ΗΠΑ μετά από συναγερμό για "εξωτερική απειλή"

Σε αποκλεισμό τέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, κι όλα αυτά μόλις λίγες ώρες πριν την ορκομωσία του νέου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CBS η απειλή "εξωτερικής απειλής" ανάγκασε τους υπευθύνους ασφαλείας να εκκενώσουν τον χώρο.

Όλοι οι συμμετέχοντες στην πρόβα για την ορκωμοσία εκτός του Καπιτωλίου απομακρύνθηκαν εντός του κτιρίου, μετέδωσε το Reuters.

Παρ' όλα αυτά σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απειλή φέρεται να βρίσκεται όχι απλά εκτός του κτηρίου, αλλά και εκτός του συνόλου του οικοπέδου, καθώς, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ πρόκειται για κάποια φωτιά σε κοντινό τετράγωνο, σε πρόχειρο κατάλυμα άστεγης, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν πρόλαβε να το εγκαταλείψει.

It was definitely a homeless woman’s shelter. Very nice lady. Couldn’t tell if she got out but looked like she did. Lots of unmarked cops (likely from Capitol complex arrived)