Κορονοϊός: Η άνιση πρόσβαση όλων των χωρών στα εμβόλια αυξάνει τον κίνδυνο για νέες μεταλλάξεις

Οι διαφοροποιήσεις που καταγράφονται ως προς την πρόσβαση των χωρών στα εμβόλια κατά του κορονοϊού εγείρουν φόβους ότι η συνεχιζόμενη εξάπλωση της πανδημίας θα επιτρέψει την ανάπτυξη πιο επικίνδυνων μεταλλάξεων του ιού, που θα περιορίσουν τα "όπλα” της ιατρικής κοινότητας για την αντιμετώπισή του και θα καταφέρουν νέο ισχυρό πλήγμα στις οικονομίες.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, την ώρα που δίνεται αγώνας για την αντιμετώπιση των μεταλλάξεων του κορονοϊού, οι πλούσιες χώρες του πλανήτη επωφελούνται ήδη από τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί. Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη πραγματοποιήσει περίπου 24 εκατ. εμβολιασμούς μέχρι σήμερα -αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερες από τις μισές δόσεις εμβολίων που έχουν διανεμηθεί παγκοσμίως-, ενώ την ίδια ώρα η πλειοψηφία των χωρών του πλανήτη δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη εκστρατείες εμβολιασμού.

Οι διαφοροποιήσεις όμως που αναμένονται ως προς την ανοσία των πληθυσμών αποτελεί απειλή, τόσο για τα κράτη που θα έχουν εμβολιάσει τους πολίτες toyw όσο και για τα υπόλοιπα, καθώς εάν επιτραπεί στον κορονοϊό να μεταλλαχθεί, αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας υγείας.

Κίνδυνος για την ανάπτυξη

"Δεν μπορούμε να αφήσουμε τμήματα του πλανήτη χωρίς πρόσβαση στα εμβόλια, διότι αυτό θα μας γυρίσει μπούμερανγκ", αναφέρει η Charlie Weller, επικεφαλής εμβολίων στο Ίδρυμα Ερευνών Υγείας Wellcome, προσθέτοντας ότι "τίθεται σε κίνδυνο όλος ο κόσμος”.

Οι χώρες βασίζονται στην επιτυχία των προγραμμάτων εμβολιασμού για να σώσουν ζωές αλλά και να αναζωπυρώσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας φέτος θα κυμανθεί στο 4%, που όμως εξαρτάται από τον ρυθμό διανομής των εμβολίων. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και οι καθυστερήσεις στα προγράμματα εμβολιασμού θα μπορούσαν να περιορίσουν τον ρυθμό ανάπτυξης σε μόλις 1,6%.

Οι χώρες με υψηλό εισόδημα έχουν εξασφαλίσει το 85% των δόσεων του εμβολίου της Pfizer Inc. και ολόκληρη την παραγωγή της Moderna Inc., σύμφωνα με τη λονδρέζικη εταιρεία ερευνών Airfinity Ltd. Έτσι, μεγάλο μέρος του υπόλοιπου πλανήτη βασίζεται στο εμβόλιο της φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca Plc, που είναι φθηνότερο και είναι ευκολότερη η διανομή του, καθώς και στα εμβόλια άλλων φαρμακευτικών εταιρειών όπως η κινεζική Sinovac Biotech Ltd.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Tedros Adhanom Ghebreyesus, ο οποίος αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 49 χώρες υψηλού εισοδήματος έχουν ήδη ξεκινήσει τα προγράμματα εμβολιασμού την ώρα που μόλις μία χώρα χαμηλότερου εισοδήματος έχει προς το παρόν λάβει ελάχιστες δόσεις εμβολίων και συγκεκριμένα μόλις 25 δόσεις!

Μελλοντικές μεταλλάξεις

Εν τω μεταξύ, ήδη έχουν εντοπιστεί μεταλλάξεις του κορονοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Αφρική και τη Βραζιλία, οι οποίες φαίνεται να μεταδίδονται πολύ πιο γρήγορα. Πρόκειται για μια "νέα διάσταση κινδύνου για τον κόσμο", δήλωσε ο Rajeev Venkayya, πρόεδρος του τμήματος εμβολίων της Takeda Pharmaceutical Co.

"Καταλαβαίνουμε πλέον ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό να ελέγξουμε τη μετάδοση, όχι μόνο για την προστασία αυτών των πιο ευάλωτων πληθυσμών, αλλά και για τη μείωση του εξελικτικού κινδύνου που σχετίζεται με αυτόν τον ιό", πρόσθεσε.

Παρότι δε επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα ήδη εγκεκριμένα εμβόλια είναι αναποτελεσματικά έναντι αυτών των μεταλλάξεων, μελλοντικές μεταλλάξεις μπορεί να είναι περισσότερο ανθεκτικές, σημειώνει η Weller του Ιδρύματος Ερευνών Υγείας Wellcome.

Με την άποψη αυτή συμφωνεί και η Anna Marriott, σύμβουλος πολιτικής υγείας στην ομάδα κατά της φτώχειας Oxfam: "Όσο περισσότερο ο ιός συνεχίζει να υφίσταται σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου δεν υπάρχουν εμβόλια, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης νέων μεταλλάξεων που θα μπορούσαν να είναι πιο επιθετικές ή πιο μεταδοτικές".

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων

Ένα άλλο θέμα που προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και Moderna έδειξαν αποτελεσματικότητα περίπου 95%, ενώ το εμβόλιο της AstraZeneca και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εμφάνισε αποτελεσματικότητα 70% ή 80% εάν μεσολαβήσει μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των δύο δόσεων, σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία. Τα δε στοιχεία για εμβόλιο της κινεζικής Sinovac δείχνουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας, που κυμαίνονται από περίπου 50% έως και άνω του 90%.

Όλα τα εμβόλια πάντως φαίνεται ότι παρέχουν προστασία έναντι του κορονοϊού, ειδικά στις περιπτώσης μέσης και σοβαρής νόσησης. Εκεί που θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφορές είναι στις παρενέργειες, στη διάρκεια ανοσίας που παρέχουν και ως προς τον βαθμό που μειώνουν την μετάδοση του κορονοϊού, ιδιαίτερα λόγω των μεταλλάξεων που έχουν εντοπιστεί και δείχνουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα.